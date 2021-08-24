Зінченко зворушливо привітав Владу Седан з річницею весілля: фото
24 серпня 2021 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Футболіст Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко написав зворушливий пост, адресований своїй дружині Владі.
Олександр привітав дружину з першою річницею весілля.
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"1 рік щастя! Інші 99 попереду! А після цього ми подивимося. Дуже люблю тебе, моя половинка!", – написав Олександр.
Що відомо про відносини Зінченка та Седан
2 серпня у пари народилась донечка, яку назвали Євою. Олександр з Владою же одружились рік тому.
- Сашко в цьому сезоні лише раз виходив на поле у складі Манчестер Сіті, відігравши 11 хвилин у матчі проти Тоттенхема (0:1).