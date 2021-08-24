Мілевський та Шевченко грали під керівництвом Блохіна у збірній України. Артем ще встиг пограти в Динамо, коли Блохін очолив команду у 2012 році.
До речі Зеленський нагородив Шевченка на параді до Дня Незалежності
Мілевський: Головною зіркою були ви
Артем Мілевський згадав чемпіонат світу 2006 року, на якому збірна України під керівництвом Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу. Це найкращий результат в історії України.
Збірна України 2006 року – команда зірка. Шевченко, Ребров, Шовковський, Тимощук, Воронін, Гусін. Але головною зіркою були ви. Ви досягли з командою грандіозного успіху в історії збірної України,
– цитує Артема Tribuna.com.
Мілевський попросив вибачення за скептиків, які списували "синьо-жовтих" з рахунків. Окрім того, він перепросив за поразку Іспанії (4:0) у дебютній грі на ЧС-2006.
"Олег Володимирович, хочу привітати вас з високою нагородою і вибачитися – в першу чергу за журналістів. Коли ви говорили, що команда вийде з першого місця на ЧС-2006, всі сміялися. І не тільки журналісти, а й дуже багато, але ви довели справою.
Від імені всієї команди хочу вибачитися за 0:4 від Іспанії. Тоді нас всі ховали, була реально важка ситуація. Але ви знайшли слова мотивації – не говоритиму, які. Ми виграли 2 наступні гри і вийшли з групи завдяки вам", – зазначив Артем.
Коли Блохін очолив Динамо, то Мілевський перестав потрапляти до стартового складу. Футболіст вирішив перепросити за своє ставлення.
Ну і скажу про себе – теж хочу перед вами вибачитися. У нас були великі непорозуміння, середні, маленькі. Всі люди роблять помилки, можливо, якоюсь мірою робив їх побільше. Але сьогодні такий день – можна зрозуміти і пробачити, так? Хочеться забути все погане, згадувати тільки хороші моменти. Ви – великий футболіст, великий тренер, король футболу. Здоров'я вашій сім'ї та всіх благ,
– сказав Артем.
Шевченко: Блохін – перша українська зірка, яка засвітилася на міжнародній арені
Теплі слова для Блохіна знайшов і Андрій Шевченко. Колишній наставник збірної України заявив, що в дитинстві всі мріяли стати Блохіним.
"Ім'я Олега Блохіна стоїть особливо у цьому ряду. Це перша українська зірка, яка засвітилася не тільки на внутрішній, але і на міжнародній арені. Я знайомий з Блохіним з дитинства. Правда, коли ми у дворі грали у футбол, у нас всі були Блохіни – іноді двір Блохіних грав проти двору Блохіних", – сказав Шевченко.
- Олег Блохін – перший український володар "Золотого м'яча", семиразовий чемпіон СРСР у складі Динамо, володар Суперкубку УЄФА 1975 року, дворазовий володар Кубок володарів кубків УЄФА.
- Як тренер очолював грецькі клуби Олімпіакос, ПАОК, АЕК, Іонікос. Тренував збірну України, Динамо та ФК Москва.
Зеленський вручив Блохіну нагороду "Національна легенда України" / Фото president.gov.ua