Александр поздравил жену с первой годовщиной свадьбы.
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"1 год счастья! Остальные 99 впереди! А после этого мы посмотрим. Очень люблю тебя, моя половинка!" – написал Александр.
Что известно об отношениях Зинченко и Седан
2 августа у пары родилась дочь, которую назвали Евой. Александр с Владой поженились год назад.
- Саша в этом сезоне лишь раз выходил на поле в составе Манчестер Сити, сыграв 11 минут в матче против Тоттенхэма (0:1).