Олександр привітав дружину з першою річницею весілля.

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"1 рік щастя! Інші 99 попереду! А після цього ми подивимося. Дуже люблю тебе, моя половинка!", – написав Олександр.

Що відомо про відносини Зінченка та Седан

2 серпня у пари народилась донечка, яку назвали Євою. Олександр з Владою же одружились рік тому.