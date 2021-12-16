Зінченко зворушливо попрощався з Агуеро: у нападника серйозні проблеми з серцем

16 грудня 2021 , 08:54
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Джерело:

інстаграм Олександра Зінченка

Серхіо Агуеро вимушено повісив бутси на цвях через проблеми зі здоров'ям. Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко мило попрощався з колишнім одноклубником.

Зінченко: Агуеро – легенда

25-річний гравець збірної України виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі. Олександр Зінченко опублікував дві спільні світлини з Агуеро з матчів.

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Українець коротко підписав фото.

Що за легенда,
– написав Зінченко.

Аргентинський футболіст віддав МанСіті 10 довгих років своєї кар'єри, виступаючи у період з 2011 – 2021 років. Зінченко ж прийшов до "містян" у 2017 році, тому чотири сезони пограв в одній команді з зірковим нападником.

Останнім клубом у кар'єрі форварда стала каталонська Барселона, за яку він виступав з липня 2021 року.

Чому Агуеро несподівано завершив кар'єру

  • 15 грудня Серхіо на офіційній пресконференції Барселони оголосив про завершення кар'єри. Гравець не стримав сліз. Під час матчу з Алавесом футболісту стало погано, він схопився за грудну клітку.
  • Після медичного обстеження стало відомо про проблеми з серцем в Агуеро. Після висновку від лікарів Серхіо вирішив повісити бутси на цвях, адже його проблеми не були сумісні з грою у футбол. Відзначимо, що спершу аргентинець спростував чутки про завершення кар'єри, але згодом прийняв складне для себе рішення.
  • У своєму останньому сезоні провів лише 5 матчів, у яких забив один гол. За кар'єру пограв у рідній Аргентині, у 2006 році переїхав у мадридське Атлетіко, а звітам перейшов у МанСіті.
Автор: Софія Кулай