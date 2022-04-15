Зінченко вступився за одноклубника: у МанСіті назвали українця найкращим гравцем команди

Кінцівка чвертьфіналу Ліги чемпіонів Атлетіко – Манчестер Сіті була дуже емоційною. Один із епізодів закінчився штовханиною між футболістами.

Українець продемонстрував характер

Участь у цій сутичці взяв український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який у той момент розминався за межами поля. Усе почалось з того, що Феліпе збив Філа Фодена.

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Тоді розбиратись до них підбіг запальний Стефан Савич. Оборонець Атлетіко взявся підіймати з газону суперника. Але за гравця "містян" заступився Зінченко, він миттєво став на захист Фодена, який лежав на полі.

Олександр продемонстрував справжній характер та те, що футболісти Сіті готові заступитись одне за одного.

Відзначимо, що українець так і не з'явився на футбольному полі у матчі в Мадриді.



Зінченко заступився за Фодена / Фото Getty Images

Після поєдинку, який закінчився "сухою" мировою 0:0, гравці МанСіті відзначили такий вчинок українця. Вони всередині команди визнали Олександра найкращим футболістом матчу. Ця поведінка Зінченка додала мотивації Сіті, щоб продовжувати боротьбу за трофеї на трьох фронтах.

До слова. МанСіті за підсумками двох матчів (0:1) пробився у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Реалом. Перший півфінал відбудеться 26 квітня. Матч-відповідь – 4 травня.

Відзначимо, що вже у підтрибунному приміщенні між футболістами знову спалахнули емоції. Але до бійки справа не дійшла, у сутичку втрутились правоохоронні органи та персонал клубів.

Кар'єра Зінченка у МанСіті