Украинец продемонстрировал характер
Участие в этой схватке принял украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко, размещавшийся в тот момент за пределами поля. Все началось с того, что Фелипе сбил Фила Фодена.
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Тогда разбираться к ним подбежал вспыльчивый Стефан Савич. Защитник Атлетико взялся поднимать с газона соперника. Но при игроке "горожан" вступился Зинченко, он мгновенно встал на защиту Фодена, лежавшего на поле.
Александр продемонстрировал настоящий характер и то, что футболисты Сити готовы вступиться друг за друга.
Отметим, что украинец так и не появился на футбольном поле в матче в Мадриде.
Зинченко вступился за Фодена / Фото Getty Images
После поединка, закончившегося "сухой" мировой 0:0, игроки МанСити отметили такой поступок украинца. Они внутри команды сочли Александра лучшим футболистом матча. Это поведение Зинченко добавило мотивации Сити, чтобы продолжать борьбу за трофеи на трех фронтах.
К слову. МанСити по итогам двух матчей (0:1) пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом". Первый полуфинал пройдет 26 апреля. Ответный матч – 4 мая.
Отметим, что уже в подтрибунном помещении между футболистами снова вспыхнули эмоции. Но до потасовки дело не дошло, в схватку вмешались правоохранительные органы и персонал клубов.
Карьера Зинченко в МанСити
- 25-летний футболист выступает за английский клуб с 2017 года.
- Его соглашение рассчитано до конца июня 2024-го.
- В нынешнем сезоне Зинченко отыграл 18 матчей, в которых совершил два ассиста.