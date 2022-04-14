Запальний характер міг перерости у бійку

Команди розписали "суху" мирову у Мадриді (0:0). За підсумками двох матчів путівку у півфінал Ліги чемпіонів здобув Манчестер Сіті, який у першій зустрічі мінімально вдома обіграв Атлетіко (1:0), повідомляє 24 канал.

Більше про матч Манчестер Сіті зіграв унічию з Атлетіко та вийшов до 1/2 Ліги чемпіонів: відеоогляд

Наприкінці матчу Стефан Савіч став провокатором сутички з Джеком Грілішем, яка продовжилась у підтрибунному приміщенні. Персонал команд стримував Савіча та Кайл Вокера, які найбільш активно рвались у бійку.

Також активно сперечався Шиме Врсалько. У сторону гравців МанСіті навіть полетів сторонній предмет, швидше за все, що це були щитки одного з футболістів суперника.

Футболістів розборонили лише працівники правоохоронних органів.

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