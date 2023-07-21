Український Роналдінью: Зінченко приголомшив публіку своєю технікою – магічне відео

Лондонський Арсенал готується до поновлення сезону. Однією із подій у міжсезонні стала гра проти зірок МЛС.

Підопічні Мікеля Артети здобули розгромну перемогу з рахунком 5:0. Олександр Зінченко знаходиться на завершальному етапі відновлення після травми та пропускав цей матч.

Читайте також Благодійний матч Шевченка та Зінченка Game4Ukraine покажуть в Україні безкоштовно: де дивитися

Український футболіст із м'ячем на "ти"

Проте саме він став героєм вірусного відео після гри. Українець вкотре продемонстрував, що є дуже технічним гравцем, вразивши американську публіку на стадіоні. У мережі порівнюють його контроль м'яча з магічним Роналдінью, який вважається еталоном у цьому компоненті.

Дивіться відео, яке вразило фанатів футболу

Зінченко в Арсеналі

У липні 2022 року приєднався до команди Артети, підписавши контракт до 30 червня 2026 року.

Одразу став стабільним гравцем основи та улюбленцем фанатів, які вже у серпні 2022 року співали про нього пісні.

У сезоні-2022/2023 український футболіст відіграв у футболці "канонірів" 33 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. На жаль, через травми пропустив деяку частину сезону.

. Свій перший офіційний матч у новому сезоні Арсенал проведе 6 серпня. Підопічні Артети зіграють проти Манчестер Сіті у Суперкубку Англії. До цього у США вони проведуть ще два матчі. 23 липня суперником у товариській грі буде Манчестер Юнайтед, а 26-го – Барселона.