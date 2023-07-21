Підопічні Мікеля Артети здобули розгромну перемогу з рахунком 5:0. Олександр Зінченко знаходиться на завершальному етапі відновлення після травми та пропускав цей матч.

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Український футболіст із м'ячем на "ти"

Проте саме він став героєм вірусного відео після гри. Українець вкотре продемонстрував, що є дуже технічним гравцем, вразивши американську публіку на стадіоні. У мережі порівнюють його контроль м'яча з магічним Роналдінью, який вважається еталоном у цьому компоненті.

Дивіться відео, яке вразило фанатів футболу