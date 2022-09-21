Зінченко: У кожній грі очікуємо результату

У рамках перенесеного першого туру Ліги націй підопічні Олександра Петракова зустрілися із Шотландією, яку вже раніше обігрували, правда у рамках відбору на Чемпіонат світу-2022. Наразі обидві збірні лідирують у групі Ліги націй, а тому саме найближчий поєдинок може стати одним із вирішальних.

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Збірна може дуже добре справлятися без будь-кого, тому що я вже багато разів казав, що у нас немає незамінних зірок. У кожній грі очікуємо результату. Є ким замінити будь-кого. Зовсім не переживаю. Я дуже добре знаю хлопців, колектив, тренерський штаб. Впевнений, що вони віддадуть свої 100% та досягнуть результату,

– сказав Зінченко про кадрові втрати.

В українця запитали, чи спілкувався він з Тірні про гру з Україною.

"Ми були в масажній кімнаті разом. Я записав відео з ним та відправив Мудрику, щоб він декілька разів ходив на його фланг та добре поганяв. Всі ми добре знаємо швидкість Міші, він зрозумів моє завдання. Побачимо сьогодні, наскільки він впорається", – додав Сашко.

Зінченко також через травму не зможе зіграти у вересневих матчах Ліги націй. Гравець лондонського Арсенала під час тренування у клубі отримав ушкодження литкового м'яза, на лікування та відновлення після якого знадобиться близько двох тижнів.