Борячук про Зінченка: Колись були друзі, зараз — ні

Футболіст переконує, що розставання з Владою Седан ніяк не вплинуло на його професійну кар'єру. Наразі Борячук виступає за львівський Рух.

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"Це пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Коли люди мають якісь стосунки довгий час, то, звичайно, є спустошення. Я б не сказав, що це мене зачепило. Я ж не перестав грати у футбол.

Далі займався своєю справою, ще й голи забивав, коли розлучився. Так що не знаю, як це стосується того періоду, просто коли ми розлучилися, я поїхав до Туреччини. І там у мене трішки не вийшло. Але це не пов'язано з тим, що я розлучився", – сказав Андрій.

Борячук запевнив, що вже відпустив цю історію та ні на кого не тримає образи. Разом з тим, він заявив, що більше не спілкується з Олександром Зінченком.

Ні. Ти ж розумієш, яка ситуація? Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по-пацанськи,

– заявив Борячук.

Нападник Руха зазначив, що не знає, чи потиснув би руку Зінченку при зустрічі. За його словами, вони із Зінченком більше не друзі.

Взагалі не знаю, як би я поставився до цієї людини. У нього своє життя, у мене своє. Ми різні люди. Були колись друзі, зараз — ні. Як дружити після такого вчинку?,

– зазначив гравець.

Борячук розповів, що дружив із Зінченком, граючи у футбол з 14 років. Як каже футболіст, найгірше у цій ситуації – це те, що все сталося за його спиною.

На запитання про те, як він дізнався про відносини між Зінченком та Владою Седан, Борячук сказав, що "спалив" пару.

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