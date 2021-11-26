З одного англійського клубу в інший

Один із лідерів збірної України може незабаром змінити клуб, але не поїхати із дощової Англії. Олександр Зінченко може одягнути футболку Ньюкасла.

Оце так Зінченко наблизився до топ-10 найкращих бомбардирів в історії збірної України

За інформацією видання, "сороки" хочуть орендувати українського футболіста до кінця цього сезону-2021/2022.

Ньюкасл шукає підсилення, щоб нарешті вибратись із дна таблиці АПЛ. Клуб посідає останнє 20 місце, маючи у своєму активі лише 6 очок за 12 турів англійської першості.

У цьому сезоні Зінченко відіграв за команду Пепа Гвардіоли лише 6 матчів в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Востаннє виходив на футбольне поле у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:1) відігравши 54 хвилини.

Кар'єра Зінченка у Манчестер Сіті