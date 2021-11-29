Борячук о Зинченко: Когда-то были друзья, сейчас нет

Футболист убеждает, что расставание с Владой Седан никак не отразилось на его профессиональной карьере. Пока Борячук выступает за львовский Рух.

Кстати Зинченко может покинуть МанСити: украинцем заинтересовался клуб-неудачник АПЛ

"Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда у людей есть какие-то отношения долгое время, то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не перестал играть в футбол.

Дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался. Так что не знаю, как это касается того периода, просто когда мы развелись, я уехал в Турцию. И там у меня немного не получилось. Но это не связано с тем, что я развелся", – сказал Андрей.

Борячук заверил, что отпустил эту историю и ни на кого не держит обиды. Вместе с тем он заявил, что больше не общается с Александром Зинченко.

Нет. Ты ведь понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански,

– заявил Борячук.

Нападающий Руха отметил, что не знает, пожал ли бы руку Зинченко при встрече. По его словам, они с Зинченко больше не друзья.

Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня своя. Мы разные люди. Были когда-то друзья, сейчас нет. Как дружить после такого поступка?

– отметил игрок.

Борячук рассказал, что дружил с Зинченко, играя в футбол с 14 лет. Как говорит футболист, хуже всего в этой ситуации – это то, что все произошло за его спиной.

На вопрос о том, как он узнал об отношениях между Зинченко и Владой Седан, Борячук сказал, что "спалил" пару.

Что известно о Зинченко и Владе Седан