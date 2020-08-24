Олександр Зінченко та Влада Седан одружуються: перші фото з урочистостей
Футболіст Олександр Зінченко одружився з журналісткою Владою Седан. Урочисті святкування відбулися через п'ять місяців після офіційної церемонії.
Олександр Зінченко та Влада Седан розписалися ще 12 березня. Зробили це таємно у Посольстві України у Великій Британії. В таємниці цей факт тримали й надалі. Аж поки на початку серпня Влада Седан не оприлюднила всю інформацію.
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Однак тоді пара зробила все майже наодинці через карантинні обмеження. Тепер же вони вирішили відсвяткувати все в колі родини та друзів. І опублікували перші фотографії з урочистостей. На ній Зінченко у чорному смокінгу з метеликом.
На урочистості пара приїхала на чорному Rolls-Royce. Скоріш за все, весілля відбувається у готелі InterContinental в Києві.