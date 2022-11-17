Зінченко став жертвою шлункової інфекції, але провів майже весь матч за Арсенал
Джерело:Evening Standard
У попередньому турі АПЛ Арсенал гостював на полі Вулверхемптона. Деякі футболісти лондонського клубу вийшли на футбольне поле, попри проблеми зі здоров'ям.
Одразу декілька гравців Арсенала відчули проблеми зі шлунком. На жаль, у цей список увійшов й Олександр Зінченко.
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Шлункова епідемія в Арсеналі
Хоча українець як справжній професіонал відіграв практично увесь поєдинок. Олександр з'явився на полі з перших хвилин та пішов відпочивати вже у компенсований до поєдинку час. Замість нього у гру вступив Седрік Соареш.
Менше пощастило Джаці. Мікель Артета був змушений міняти швейцарця вже на 16-й хвилині першого тайму. Обидва покинули поле через проблеми зі шлунком.
Окрім них ще два гравці лондонського клубу стали жертвами шлункової інфекції.До слова. Зінченко провів 9-й матч після переходу в Арсенал, у яких відзначився одним асистом.
Навіть такі проблеми зі здоров'ям не завадили Арсеналу здобути виїзну перемогу над Вулверхемптоном 0:2. Звитягу приніс дубль капітана Мартіна Едегора.
Після переможного матчу Зінченко підійшов до гостьової трибуни, щоб подякувати фанатам Арсенала за підтримку.
"Каноніри" гарантували собі лідерство в АПЛ до початку ЧС-2022. За 14 зіграних матчів підопічні Артети набрали 37 очок, що на 5 балів більше, аніж здобув Манчестер Сіті, який йде другим у турнірній таблиці.
- Перерву у чемпіонаті Арсенал заповнить турніром, у якому візьмуть участь Ліверпуль, Мілан та Ліон. Перша зустріч проти Ліона відбудеться 8 грудня.
- Перший офіційний матч в АПЛ "каноніри" зіграють 26 грудня проти Вест Хема.