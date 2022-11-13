Дубль капітана Арсенала Мартіна Едегора приніс "канонірам" перемогу з рахунком 0:2. Ця звитяга над Вулверхемптоном дозволила команді Мікеля Артети відірватись від найближчого конкурента, який є Манчестер Сіті, пише 24 канал.

Більше про гру Різдвяні чемпіони: Арсенал із Зінченком переміг аутсайдера АПЛ та відірвався від МанСіті

Їх любов взаємна

Тепер перевага над "містянами" складає 5 очок. Нагадаємо, що у цьому турі МанСіті несподівано програв Брентфорду 1:2.

Доклався до перемоги Арсенала Олександр Зінченко. Лівий захисник вийшов у стартовому складі та був замінений лише у компенсований до матчу час. Замість нього на футбольному полі з'явився Седрік Соареш.

Після переможного поєдинку Зінченко на одинці підійшов до гостьової трибуни, яку заповнили фанати лондонського клубу. Олександра подякував уболівальникам за підтримку та поцілував емблему Арсенала на своїй футболці.

Фанати "канонірів" у той момент співали пісню про одного з лідерів збірної України. Із перших своїх матчів в Арсеналі Зінченко закохав у себе уболівальників лондонського клубу.

Символічний момент, адже Зінченко мріяв перейти колись в Арсенал.

Зінченко подякував фанатам за підтримку: дивіться відео

Зінченко провів 9-й матч у футболці лондонського клубу. Нещодавно Олександр лише повернувся у загальну групу після травми.