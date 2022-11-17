Все довкола натякає на прощання з Роналду. Спершу ЗМІ повідомили, що головний тренер Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану більше не вийде на футбольне поле у футболці МЮ. Тепер із фасаду стадіону "Олд Траффорд" зняли плакат із португальським нападником, пише 24 канал.

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Можливо, Манчестер вже прощається з Роналду

Також зіркового нападника видалили з командного чату у WhatsApp.



Банер з Роналду зняли з фасаду "Олд Траффорд" / Фото з твітеру Stretford Paddock

І це все не лише після провокаційної поведінки Роналду, який дозволяє собі не подавати руку тренеру, не підходити до фанатської трибуни після матчу, а й навіть їхати зі стадіону ще до фінального свистка про закінчення поєдинку.

Нещодавно Кріштіану дав скандальне інтерв'ю, у якому в усьому звинуватив Манчестер Юнайтед. Начебто у клубі роблять усе можливе, щоб виперти його з команди. Також форвард зазначив, що не поважає головного тренера.

Така розмова вже вилилась на футболіста. Бруну Фернандеш, одноклубник португальця в МЮ, холодно привітався з Кріштіану, коли прибув у розташування збірної Португалії.

Схоже, що в зимове трансферне вікно португалець змінить клуб. Роналду не поспішає вішати бутси на цвях, адже ще хоче пограти у команді, яка виступає у Лізі чемпіонів.

Але попереду у Роналду виступи за збірну Португалії на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

До слова. Контракт Роналду з МЮ розрахований до кінця червня 2023 року. А повернувся Кріштіану до "червоних дияволів" влітку 202-го. У сезоні-2022/2023 нападник відіграв 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.