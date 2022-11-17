Одразу декілька гравців Арсенала відчули проблеми зі шлунком. На жаль, у цей список увійшов й Олександр Зінченко.
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Шлункова епідемія в Арсеналі
Хоча українець як справжній професіонал відіграв практично увесь поєдинок. Олександр з'явився на полі з перших хвилин та пішов відпочивати вже у компенсований до поєдинку час. Замість нього у гру вступив Седрік Соареш.
Менше пощастило Джаці. Мікель Артета був змушений міняти швейцарця вже на 16-й хвилині першого тайму. Обидва покинули поле через проблеми зі шлунком.
Окрім них ще два гравці лондонського клубу стали жертвами шлункової інфекції.
Навіть такі проблеми зі здоров'ям не завадили Арсеналу здобути виїзну перемогу над Вулверхемптоном 0:2. Звитягу приніс дубль капітана Мартіна Едегора.
Після переможного матчу Зінченко підійшов до гостьової трибуни, щоб подякувати фанатам Арсенала за підтримку.
"Каноніри" гарантували собі лідерство в АПЛ до початку ЧС-2022. За 14 зіграних матчів підопічні Артети набрали 37 очок, що на 5 балів більше, аніж здобув Манчестер Сіті, який йде другим у турнірній таблиці.
- Перерву у чемпіонаті Арсенал заповнить турніром, у якому візьмуть участь Ліверпуль, Мілан та Ліон. Перша зустріч проти Ліона відбудеться 8 грудня.
- Перший офіційний матч в АПЛ "каноніри" зіграють 26 грудня проти Вест Хема.