Стадіон заповнять на 2\3

На матчі Україна – Боснія та Герцеговина зможе перебувати 24 тисячі осіб. Поєдинок відбудеться на "Арені-Львів" 12 жовтня.

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4 жовтня у Львові відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі представників УАФ.

На засіданні було визначено, що на матчі України з Боснією зможуть бути присутніми 24 тисячі вболівальників.

Загальна місткість "Арени-Львів" складає 34 тисячі 915 місць.

Україна – Боснія і Герцеговина: що відомо про матч