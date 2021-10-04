За словами тренера, зі складу команди поїхали захисник, Віталій Миколенко, півзахисник Віталій Буяльський та воротар Денис Бойко. У перших двох гравців – травми, а голкіпер пропустить збір через сімейні обставини.

До слова МРТ нічого не показало, але є дискомфорт, – футболіст приїхав у табір збірної України з травмою

Серйозні кадрові втрати, але без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко: обстежили його, травма привідного м'язу, скільки часу треба на відновлення – не знаю. Віталій Буяльський – я з ним буквально щойно розстався, зробили МРТ, два тижні потрібно на відновлення – теж надрив привідного м'язу. А Дениса Бойка не буде за сімейними обставинами,

– пояснив Петраков.

Відповідно, у заявці збірної України на два найближчі матчі відбору залишається 24 футболісти: три голкіпери та 21 польовий.

"Якщо усі ці хлопці будуть здоровими, я нікого довикликати не буду", – зазначив Петраков.

Оновлений склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).