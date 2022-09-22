Зінченко розповів, як відео з тренувань у Запоріжжі вразило працівників Арсенала

Олександр Зінченко не зіграє у вересневих матчах Ліги націй. Футболіст травмувався на одному з тренувань.

Зінченко: Вони не можуть собі уявити, як їм пощастило

Напередодні гри України з Шотландією Олександр разом зі своєю дружиною Владиславою поспілкувався з журналістами. Він пригадав щемливу історію з залаштунків Арсенала.

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Раніше у своєму інстаграмі Зінченко поділився відео, де юні футболісти тренувалися у Запоріжжі. Однак під час занять пролунали потужні вибухи і дітлахи швидко попрямували в укриття.

Цей ролик зачепив адміністратора лондонського Арсенала.

"Адміністратор підійшов до мене і розповів, що побачив у мене інстаграмі це відео. Здається, "Трибуна" постила і я зробив собі репост. На ньому діти на якомусь матчі побігли в укриття після сирени.

Це відео побачили англійці, в тому числі наш адміністратор, який потім підійшов до мене і каже: "Я після цього відео сказав своїм хлопцям, яким 8 – 10 років, що вони не можуть собі уявити, як їм пощастило жити в спокої та мирі"", – розповів Зінченко.

Відео про яке згадав Сашко

Нагадаємо, що Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй – 0:3.

Транслятори матчу допустили курйозну помилку, прізвище Олександра з'явилося у стартовому складі національної команди. Зінченко кумедно відреагував на цю хибу.