Зінченко: Вони не можуть собі уявити, як їм пощастило
Напередодні гри України з Шотландією Олександр разом зі своєю дружиною Владиславою поспілкувався з журналістами. Він пригадав щемливу історію з залаштунків Арсенала.
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Раніше у своєму інстаграмі Зінченко поділився відео, де юні футболісти тренувалися у Запоріжжі. Однак під час занять пролунали потужні вибухи і дітлахи швидко попрямували в укриття.
Цей ролик зачепив адміністратора лондонського Арсенала.
"Адміністратор підійшов до мене і розповів, що побачив у мене інстаграмі це відео. Здається, "Трибуна" постила і я зробив собі репост. На ньому діти на якомусь матчі побігли в укриття після сирени.
Це відео побачили англійці, в тому числі наш адміністратор, який потім підійшов до мене і каже: "Я після цього відео сказав своїм хлопцям, яким 8 – 10 років, що вони не можуть собі уявити, як їм пощастило жити в спокої та мирі"", – розповів Зінченко.
Відео про яке згадав Сашко
Нагадаємо, що Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй – 0:3.
Транслятори матчу допустили курйозну помилку, прізвище Олександра з'явилося у стартовому складі національної команди. Зінченко кумедно відреагував на цю хибу.