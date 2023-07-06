Зінченко увійшов у трійку найкращих лівих захисників світу в минулому сезоні

Американський авторитетний спортивний канал ESPN оголосив десятку найкращих лівих захисників у сезоні-2022/2023. Місце там знайшлося і гравцю збірної України.

У рамках проєкту "FC 100", де презентують топ-10 за кожною ігровою позицією, були названі імена найкращих лівих захисників світу. Олександр Зінченко потрапив до нього, перегнавши багатьох іменитих конкурентів.

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Позаду залишив багатьох топових профільних лівих захисників

На третій позиції в рейтингу ESPN серед лівих захисників розташувався гравець збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко. Він поступився тільки канадцю Альфонсо Девісу з Баварії та французу Тео Ернандесу з Мілана. І це все, нагадаємо, не на рідній позиції.

Видання відзначило роль українця в Арсеналі у просуванні м'яча, загострюючих передачах та окремо виділило лідерські якості, які будуть у нагоді й наступного сезону, щоб підняти "канонірів" на рівень Манчестер Сіті, з яким Зінченко 4 рази ставав чемпіоном АПЛ.

Топ-10 лівих захисників за версією ESPN

Альфонсо Девіс – Баварія Тео Ернандес – Мілан Олександр Зінченко – Арсенал Ендрю Робертсон – Ліверпуль Натан Аке – Манчестер Сіті Люк Шоу – Манчестер Юнайтед Первіс Еступіньян –Брайтон Алехандро Бальде – Барселона Рафаель Геррейру – Боруссія Дортмунд Леонардо Спінаццола – Рома

Олександр Зінченко перейшов до "канонірів" улітку 2022 року. У дебютному сезоні українець відіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асиста, що допомогло Арсеналу посісти 2 місце в АПЛ та вперше за 7 років кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.