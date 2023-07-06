У рамках проєкту "FC 100", де презентують топ-10 за кожною ігровою позицією, були названі імена найкращих лівих захисників світу. Олександр Зінченко потрапив до нього, перегнавши багатьох іменитих конкурентів.
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Позаду залишив багатьох топових профільних лівих захисників
На третій позиції в рейтингу ESPN серед лівих захисників розташувався гравець збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко. Він поступився тільки канадцю Альфонсо Девісу з Баварії та французу Тео Ернандесу з Мілана. І це все, нагадаємо, не на рідній позиції.
Видання відзначило роль українця в Арсеналі у просуванні м'яча, загострюючих передачах та окремо виділило лідерські якості, які будуть у нагоді й наступного сезону, щоб підняти "канонірів" на рівень Манчестер Сіті, з яким Зінченко 4 рази ставав чемпіоном АПЛ.
Топ-10 лівих захисників за версією ESPN
- Альфонсо Девіс – Баварія
- Тео Ернандес – Мілан
- Олександр Зінченко – Арсенал
- Ендрю Робертсон – Ліверпуль
- Натан Аке – Манчестер Сіті
- Люк Шоу – Манчестер Юнайтед
- Первіс Еступіньян –Брайтон
- Алехандро Бальде – Барселона
- Рафаель Геррейру – Боруссія Дортмунд
- Леонардо Спінаццола – Рома