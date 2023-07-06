В рамках проекта "FC 100", где презентуют топ-10 на каждой игровой позиции, были названы имена лучших левых защитников мира. Александр Зинченко попал в него, обогнав многих именитых конкурентов.

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Позади оставил многих топовых профильных левых защитников

На третьей позиции в рейтинге ESPN среди левых защитников расположился игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко. Он уступил только канадцу Альфонсо Дэвису из Баварии и французу Тео Эрнандесу из Милана. И это все, напомним, не на родной позиции.

Издание отметило роль украинца в Арсенале в продвижении мяча, обостряющих передачах и отдельно выделило лидерские качества, которые пригодятся и в следующем сезоне, чтобы поднять "канониров" на уровень Манчестер Сити, с которым Зинченко 4 раза становился чемпионом АПЛ.

Топ-10 левых защитников по версии ESPN

  1. Альфонсо Дэвис – Бавария
  2. Тео Эрнандес – Милан
  3. Александр Зинченко – Арсенал
  4. Эндрю Робертсон – Ливерпуль
  5. Натан Аке – Манчестер Сити
  6. Люк Шоу – Манчестер Юнайтед
  7. Первис Эступиньян – Брайтон
  8. Алехандро Бальде – Барселона
  9. Рафаэль Геррейру – Боруссия Дортмунд
  10. Леонардо Спинаццола – Рома