В рамках проекта "FC 100", где презентуют топ-10 на каждой игровой позиции, были названы имена лучших левых защитников мира. Александр Зинченко попал в него, обогнав многих именитых конкурентов.
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Позади оставил многих топовых профильных левых защитников
На третьей позиции в рейтинге ESPN среди левых защитников расположился игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко. Он уступил только канадцу Альфонсо Дэвису из Баварии и французу Тео Эрнандесу из Милана. И это все, напомним, не на родной позиции.
Издание отметило роль украинца в Арсенале в продвижении мяча, обостряющих передачах и отдельно выделило лидерские качества, которые пригодятся и в следующем сезоне, чтобы поднять "канониров" на уровень Манчестер Сити, с которым Зинченко 4 раза становился чемпионом АПЛ.
Топ-10 левых защитников по версии ESPN
- Альфонсо Дэвис – Бавария
- Тео Эрнандес – Милан
- Александр Зинченко – Арсенал
- Эндрю Робертсон – Ливерпуль
- Натан Аке – Манчестер Сити
- Люк Шоу – Манчестер Юнайтед
- Первис Эступиньян – Брайтон
- Алехандро Бальде – Барселона
- Рафаэль Геррейру – Боруссия Дортмунд
- Леонардо Спинаццола – Рома