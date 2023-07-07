На Стемфорд Брідж, 5 серпня, відбудеться благодійний матч на підтримку України. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

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Важливий меседж для України

У розмові з пресслужбою "канонірів" футболіст збірної України поділився очікуваннями від матчу. Зінченко розповів про важливість підтримки світу для нашої країни, яка вимірюється не тільки фінансами.

Я дуже вдячний усім, хто з нами. Знаєте, це потужний меседж усій Україні. Дивіться, такі великі прізвища, як Арсен Венгер, з нами. Це зовсім інше, коли ви бачите це на власні очі, а не спостерігаєте за цим у телефоні чи соціальних мережах. Це так страшно, бо ти розумієш, що молоде покоління зросте з усім цим. Окрім збору коштів та потужного меседжу, що ми тримаємось разом, це також подія, де ми можемо трохи відійти від війни та подивитися дивовижну гру з неймовірними легендами та нинішніми гравцями,

– сказав український футболіст.

Також Олександр поділився зворушливою історією, яка з ним трапилася у Лондоні, коли місцеві діти підходили до нього та демонстрували свою підтримку.

Я отримав багато любові та допомоги, і я бачив на власні очі, що ми не самотні. Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за нашу країну та сподіваються, що це закінчиться дуже швидко. Почувши це від дітей, це ще раз показує, що люди тут залишаються з тобою,

– згадав Зінченко.

Нагадаємо, що участь у матчі візьме велика кількість легенд футболу, а також будуть відомі люди з інших професій, зокрема, зірка серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер та популярний англійський комік і телеведучий – Расселл Говард,

Довідка. UNITED24 – благодійна платформа, створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Її ціль – збір коштів на допомогу Україні у війні в наступних сферах: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова міст.