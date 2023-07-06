Легенда українського футболу Андрій Шевченко та захисник Арсеналу Олександр Зінченко презентували футболки для благодійного матчу Game4Ukraine. Звичайно ж, організатори обрали кольори, які символізують нашу державу.

До теми Герой Річмонду: зірка серіалу "Тед Лассо" зіграє у благодійному матчі Зінченка й Шевченка

Отримати заповітні футболки зможе кожен охочий. Їх вартість становить від 35 фунтів. Усі зібрані кошти від продажу підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

Шевченко та Зінченко представили футболки

Нагадаємо, що у благодійному поєдинку, який відбудеться 5 серпня, зіграють команди Шевченка та Зінченка. До складу увійдуть видатні гравці минулого та сьогодення, а також герой серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер. З повним складом команд можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Важливо! На наступний день після поєдинку Game4Ukraine у Лондоні відбудеться ще один благодійний поєдинок на підтримку України. 6-го серпня на стадіоні Тоттенхему донецький Шахтар зіграє проти "шпор".