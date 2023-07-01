Наприкінці травня Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зустрілись із Президентом України Володимиром Зеленським в рамках благодійної платформи UNITED24. Обидва футболіста є її амбасадорами.

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На зустрічі було затверджено, що зірки українського футболу проведуть благодійний матч Game4Ukraine в Лондоні 5 серпня. Метою зустрічі буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами.

Тим часом організатори гри поступово оголошують імена зірок, які братимуть участь у матчі. Новою знаменитістю не зі світу футболу став Расселл Говард, відомий англійський комік та телеведучий.

Крім того, участь у благодійному матчі підтвердив Петр Чех. Кіпер більшість кар'єри виступав за Челсі, в тому числі і разом з Андрієм Шевченком. Разом із лондонцями Чех виграв 15 трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів, Лігу Європи та чотири АПЛ.

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Пізніше Петр відіграв чотири сезону в Арсеналі. де зараз виступає Зінченко. З "канонірами" воротар виграв два Суперкубки та Кубок Англії, а також виходив у фінал Ліги Європи.

Всі зірки, які підтвердили участь у благодійному матчі Game4Ukraine:

Олег Лужний

Михайло Мудрик

Євген Коноплянка

Євген Левченко

Фабіо Каннаваро

Самуель Етоо

Жерар Піке

Діда

Єнс Леманн

Патрік Вієйра

Кларенс Зеедорф

Клод Макелеле

Джіммі Флойд Хассельбайнк

Лука Тоні

Джанфранко Дзола

Майкл Ессьєн

Рікардо Карвальо

Робер Пірес

Гаель Кліші

Пер Мертезакер

Бакарі Санья

Джек Вілшер

Вільям Галлас

Йон Арне Ріісе

Патрік Бергер

Джолеон Лескотт

Веслі Морган

Антоніо Валенсія

Крістіан Пануччі

Джермейн Дефо

Марк Нобл

Глен Джонсон

Девід Джеймс

Мартін Шкртел

Денні Дрінквотер

Сержиньо

Шота Арвеладзе

Массімо Оддо

Джо Коул

Карло Кудічіні

Чарлі Адам

Довідка. UNITED24 – благодійна платформа, створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Її ціль – збір коштів на допомогу Україні у війні в наступних сферах: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова міст.