18 лютого у грі Арсенала проти Астон Вілли 26-річний лівий захисник лондонського клубу відзначився дебютним голом в АПЛ та водночас за "канонірів". Це перший м'яч Олександра з 2019 року, коли він забивав ще за Манчестер Сіті у Кубку Англії.

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Зробив щасливим юного уболівальника "канонірів"

Зінченко зрівняв рахунок на табло стадіону "Вілла Парк". Його гол дав поштовх Арсеналу, який забив ще двічі завдяки автоголу голкіпера "левів" Еміліано Мартінеса та вінгера "канонірів" Габріеля Мартінеллі.

Цікаво! Олександр Зінченко став лише шостим українцем, який забивав в АПЛ.

У підсумку – 2:4, вольова перемога команди Мікеля Артети, яка програвала по ходу зустрічі. Ця звитяга повернула "канонірів" на перше місце в АПЛ. Відрив від МанСіті складає тепер 2 бали. Недовго підопічні Пепа Гвардіоли пробули у статусі лідера англійської першості.

Після поєдинку Зінченко підійшов до трибуни, яка була біля входу у підтрибунне приміщення, та віддав свою ігрову футболку юному фанату. Хлопчик спеціально зробив для Зіни плакат у кольорах українського прапора та отримав подарунок від футболіста збірної України.

Такий презент від Зінченка розчулив молодого уболівальника Арсенала, який не стримав сліз. Під час цього моменту на знак подяки уся трибуна фанатів лондонського клубу почала співати пісню про українця.

Зінченко не перестає своєю простотою та добрим серцем закохувати у себе англійських уболівальників.

Зінченко подарував футболку фанату Арсенала: дивіться відео

Нагадаємо, що Зінченко після переходу в Арсенал вже 20 матчів. у яких забив один гол та віддав один асист. Трансфер до "канонірів" був правильним рішенням для українця, який став одним із лідерів команди.

Разом із Арсеналом може здобути своє п'яте чемпіонство в АПЛ.

25 лютого команда Артети зіграє на виїзді проти Лестера. А вже 1 березня в АПЛ відбудеться чергове українське дербі – Арсенал Зінченка прийме Евертон, за який виступає Віталій Миколенко.