Лондонський Арсенал здобув фантастичну перемогу над Астон Віллою (4:2) у матчі 24-го туру АПЛ. Красень-гол Зінченка не лише переломив хід поєдинку, але і зробив його шостим українцем, який забивав у Прем'єр-лізі.

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Зінченко поповнив список бомбардирів

Для самого Олександра цей гол став першим у елітному дивізіоні Англії. У складі Манчестер Сіті Зінченко відзначався двома голами, але вони були забиті у матчах на Кубок Англії та Кубок англійської футбольної ліги.

Крім Зінченка, у АПЛ забивали голи п'ять футболістів з українським паспортом: Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Андрій Воронін та Віталій Миколенко.

Список українських бомбардирів АПЛ

1. Сергій Ребров (Тоттенхем) – 10 голів у 59 матчах;

2. Андрій Шевченко (Челсі) – 9 голів у 48 матчах;

3. Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 8 голів у 66 матчах;

4. Андрій Воронін (Ліверпуль) – 5 голів у 27 матчах;

5. Віталій Миколенко (Евертон) – 1 гол у 36 матчах;

6. Олександр Зінченко (Арсенал, Манчестер Сіті) – 1 гол у 92 матах.

Відео голу Зінченка

Поповнити список українських бомбардирів можуть Михайло Мудрик (Челсі) та Ілля Забарний (Борнмут), які взимку перейшли до клубів АПЛ.

Варте уваги! Свій наступний матч у чемпіонаті Англії Арсенал зіграє 25 лютого. Підопічні Мікеля Артети зіграють на виїзді проти Лестера.