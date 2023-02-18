26-річний лівий вінгер "канонірів" став зіркою вірусного відео у ТіkТоk та інших соцмережах. Футболісти лондонського клубу вирішили прогулятись на свіжому повітрі англійськими вулицями.

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Зіграв у вуличний футбол

На своєму шляху вони зустріли хлопця, який посеред вулиці знімав відео у TikTok, де жонглює м'ячем. Першим увагу серед гравців Арсенала звернув капітан Мартін Едегор, який аж обернувся, аби подивись на техніку юного футболіста.

А от Олександр Зінченко вирішив скласти компанію хлопцю та посперечатись із ним. Однак українець, схоже, що недооцінив юного суперника. Хлопчика прокинув м'яч поміж ніг легіонеру "канонірів". Після чого Зінченко потиснув руку молодому тіктокеру та не міг повірити у те, що з ним трапилось.

Зінченко пограв із хлопцем у футбол на вулиці: дивіться відео

Зінченко вже далеко не вперше показує, що він така сама людина, як і усі інші. Олександр не соромиться роздавати автографи, робити фото з уболівальниками після матчів та навіть потрапляти в обійми фанатів Арсенала під час святкування голів "канонірів".

Після 24 лютого 2022 року Зінченко був тим футболістом, який запрошував молодих українських гравців на тренування МанСіті, коли ще він виступав за "містян".

Не дивно, чому фанати Арсенала вже з першого матчу закохались у гру Зінченка, який став справжнім лідером команди за короткий термін.

До слова. Зінченко вже провів за Арсенал 19 матчів, у яких відзначився одним асистом. Олександр вийшов у стартовому складі "канонірів" у виїзній грі проти Астон Вілли. Станом на 18 лютого 14:52 рахунок у матчі рівний – 1:1.