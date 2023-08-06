"Може приймати м’яч будь-якою частиною тіла", – Зінченко назвав найкращого партнера по команді

Олександр Зінченко протягом своєї кар'єри пограв із багатьма футболістами світового рівня. Проте є один, який вразив його найбільше.

Український футболіст дав інтерв'ю легенді Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанду. Одним із питань до Зінченка було про найкращого футболіста, з ким українець грав у одній команді.

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Іспанський півзахисник – номер 1 для Зінченка

Український футболіст Арсенала не хотів виділяти когось одного, проте все ж таки зробив свій вибір. Ним став ексгравець Манчестер Сіті Давід Сільва, який наприкінці липня оголосив про завершення кар'єри через важку травму.

Давід Сільва. Але, чесно кажучи, я дуже люблю інших гравців, таких як Венсан Компані, Агуеро, Фернандіньо. Мій список довгий, але якщо ви хочете, щоб я обрав когось одного – це буде Давід. Боже, я ніколи в житті не бачив такого. Мені так пощастило, що я трохи грав з ним і Лероєм Сане, на лівому фланзі. Він може приймати м’яч будь-якою частиною тіла – і його перший дотик завжди буде таким, як треба. Він не надшвидкий гравець, але він завжди попереду свого суперника, тому що завжди обирає правильну позицію. Він читає гру на іншому рівні,

– сказав Зінченко.

Нагадаємо, що Давід Сільва грав у Манчестер Сіті з 2010 по 2020 роки, Зінченко був з ним в одній команді останні 3 з цих 10 сезонів. Після цього іспанець 3 сезони провів у Реал Сосьєдаді та вийшов з ним у груповий етап ЛЧ у сезоні-2023/2024, проте через травму хрестоподібних зв'язок так і не зіграє зі своїм останнім клубом у кар'єрі в найпрестижнішому турнірі.

Спадщина Давіда Сільви у футболі

Разом з "містянами" Давід 4 рази ставав чемпіоном Англії, вигравав Кубок Англії (двічі), Суперкубок Англії (тричі) та 5 разів ставав володарем Кубка ліги. Своєю грою заслужив на визнання від Манчестер Сіті – біля стадіону "Етіхад" була встановлена статуя на його честь. У складі збірної Іспанії Сільва зіграв 125 матчів та забив 35 голів. Разом з "Фурією роха" вінгер ставав чемпіоном світу (2010) та двічі вигравав чемпіонат Європи (2008, 2012).