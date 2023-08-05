Команда Шевченка (сині) – Команда Зінченка (жовті) 2:2

Голи: Зеєдорф, 41, Галлас, 76 – Нобл, 37, Срна, 53

Виставковий матч на підтримку України зібрав понад 40 зірок футболу та селебріті. На стадіоні "Стемфорд Бридж" не було вільного місця. Побачити своїх кумирів прийшло багато глядачів, які принесли з собою синьо-жовті прапори, пише 24 Канал.

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Хвилина оплесків українцям та розкішний гол Зеєдорф

Перед початком благодійного матчу виступив Президент України Володимир Зеленський, який подякував за підтримку усім, хто доєднався до платформи UNITED24. Після промови учасники матчу хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх жертв російської агресії.

Зірки обох команд по черзі загрожували воротам, але на останньому рубежі надійно грали Петер Чех та Йєнс Леманн. На жаль, лише 10 хвилин зіграв у поєдинку капітан "жовтих" Олександр Зінченко, який ще відновлюється після травми.

В середині першої 45-хвилинки команди зупинились, щоб хвилиною оплесків вшанувати всіх українців, які борються із російською агресією. Усі глядачі "Стемфорд Бридж" стоячи аплодували нашим Героям!

Відео потужного перформансу на "Стемфорд Брідж"

На 32-й хвилині поєдинку Джек Вілшер відправив м'яч до сітки воріт Чеха, але арбітриня зафіксувала положення поза грою. У відповідь "сині" організували дві небезпечні атаки, на вістрі яких опинялися камерунець Ето'о та Зеєдорф.

Гол назрівав і першими відкрила рахунок у зустрічі команда Зінченка. Ексзірка Вест Хема Марк Нобл опинився на ударній позиції та скористався своїм шансом. Проте відповідь "синіх" не забарилася. Легендарний Кларенс Зеєдорф виблиснув своєю нев'янучою майстерністю та розкішно закрутив м'яч у ворота суперників. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Відео голів Нобла та Зеєдорфа

Після перерви в обох командах відбулися заміни. На полі з'явилися колишні гравці Шахтаря Михайло Мудрик ("сині") та Даріо Срна ("жовті"). А вже за кілька хвилин красива атака команди Зінченка завершилася голом екскапітана "гірників".

Гол Даріо Срна

Щодо вінгера Челсі Михайла Мудрика, то він був на полі лише 15 хвилин. Але цього часу йому вистачило, щоб перевірити на міцність поперечину воріт "жовтих".

Українські уболівальники чекали появи на полі легендарного дуету форвардів Динамо та збірної України Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Проте зіркові нападники не зуміли вразити ворота.

За 12 хвилин до завершення зустрічі команда Шевченка зусиллями Вільяма Галласа зрівняли рахунок. У підсумку матч зірок світового футболу завершилася бойовою нічиєю – 2:2.

Звісно, рахунок у зустрічі не мав значення для виставкового поєдинку. Головне – було продемонструвати єдність цивілізованого світу навколо України, яка протистоїть агресії російських терористів.

Відеоогляд матчу команд Зінченка та Шевченка

Нагадаємо, що всі кошти зібрані під час матчу підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад був знищений російськими окупантами у березні 2022 року.