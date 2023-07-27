Під час одного з останніх тренувань у складі Реал Сосьєдад Давід Сільва розірвав передню хрестоподібну зв'язку. Через тривалий період відновлення 37-річний вінгер ризикував пропустити весь наступний сезон. Тож титулований іспанець вирішив не ризикувати та оголосив про завершення кар'єри.

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Про своє непросте рішення легенда МанСіті повідомив у соціальній мережі Twitter.

"Дуже дякую… футбол", – написав Сільва та опублікував ностальгічний відеоролик.

Фантастична кар'єра Давіда Сільви