Під час одного з останніх тренувань у складі Реал Сосьєдад Давід Сільва розірвав передню хрестоподібну зв'язку. Через тривалий період відновлення 37-річний вінгер ризикував пропустити весь наступний сезон. Тож титулований іспанець вирішив не ризикувати та оголосив про завершення кар'єри.
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Про своє непросте рішення легенда МанСіті повідомив у соціальній мережі Twitter.
- "Дуже дякую… футбол", – написав Сільва та опублікував ностальгічний відеоролик.
Фантастична кар'єра Давіда Сільви
- Нагадаємо, що Давід Сільва народився 8 січня 1986 року в містечку на Канарських островах. Батько майбутньої зірки працював поліціянтом і в молодості грав у футбол. А мама Давіда була японського походження, через що Сілва отримав прізвисько "китаєць".
- Юнак виховувався в системі Валенсії. Проте через високу конкуренцію не зумів одразу пробитися до основи "кажанів". Давіду довелося певний час грати на правах оренди за Ейбар та Сельту.
- Висока швидкість та вишуканий дриблінг виокремлював Сільву серед інших футболістів. Він доволі швидко став одним з лідерів Валенсії.
- У 2010 році Сільва став гравцем Манчестер Сіті, де він провів 10 років та став одним із символів клубу.
- Разом з "містянами" Давід 4 рази ставав чемпіоном Англії, вигравав Кубок Англії (двічі), Суперкубок Англії (тричі) та 5 разів ставав володарем Кубка ліги.
- Біля стадіону "Етіхад", де грав Манчестер Сіті, була встановлена статуя Давіда Сільви.
- У 2020 році іспанець залишив МанСіті та став грати за Реал Сосьєдад.
- У складі збірної Іспанії Сільва зіграв 125 матчів та забив 35 голів. Разом з "Фурією роха" вінгер ставав чемпіоном світу (2010) та двічі вигравав чемпіонат Європи (2008, 2012).