Украинский футболист дал интервью легенде Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанду. Одним из вопросов Зинченку было о лучшем футболисте, с кем украинец играл в одной команде.
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Испанский полузащитник – номер 1 для Зинченка
Украинский футболист Арсенала не хотел выделять кого-то одного, но все же сделал свой выбор. Им стал экс-игрок Манчестер Сити Давид Сильва, который в конце июля объявил о завершении карьеры из-за тяжелой травмы.
Давид Сильва. Но, честно говоря, я очень люблю других игроков, таких как Венсан Компани, Агуэро, Фернандиньо. Мой список длинный, но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Давид. Боже, я никогда в жизни не видел такого. Мне так повезло, что я немного играл с ним и Лероем Сане, на левом фланге. Он может принимать мяч любой частью тела – и его первое касание всегда будет таким, как нужно. Он не сверхбыстрый игрок, но он всегда впереди своего соперника, потому что всегда выбирает правильную позицию. Он читает игру на другом уровне,
– сказал Зинченко.
Напомним, что Давид Сильва играл в Манчестер Сити с 2010 по 2020 год, Зинченко был с ним в одной команде последние 3 из этих 10 сезонов. После этого испанец 3 сезона провел в Реал Сосьедаде и вышел с ним в групповой этап ЛЧ в сезоне-2023/2024, однако из-за травмы крестообразных связок так и не сыграет со своим последним клубом в карьере в самом престижном турнире.