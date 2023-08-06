Украинский футболист дал интервью легенде Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанду. Одним из вопросов Зинченку было о лучшем футболисте, с кем украинец играл в одной команде.

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Испанский полузащитник – номер 1 для Зинченка

Украинский футболист Арсенала не хотел выделять кого-то одного, но все же сделал свой выбор. Им стал экс-игрок Манчестер Сити Давид Сильва, который в конце июля объявил о завершении карьеры из-за тяжелой травмы.

Давид Сильва. Но, честно говоря, я очень люблю других игроков, таких как Венсан Компани, Агуэро, Фернандиньо. Мой список длинный, но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Давид. Боже, я никогда в жизни не видел такого. Мне так повезло, что я немного играл с ним и Лероем Сане, на левом фланге. Он может принимать мяч любой частью тела – и его первое касание всегда будет таким, как нужно. Он не сверхбыстрый игрок, но он всегда впереди своего соперника, потому что всегда выбирает правильную позицию. Он читает игру на другом уровне,

– сказал Зинченко.

Напомним, что Давид Сильва играл в Манчестер Сити с 2010 по 2020 год, Зинченко был с ним в одной команде последние 3 из этих 10 сезонов. После этого испанец 3 сезона провел в Реал Сосьедаде и вышел с ним в групповой этап ЛЧ в сезоне-2023/2024, однако из-за травмы крестообразных связок так и не сыграет со своим последним клубом в карьере в самом престижном турнире.

Наследие Давида Сильвы в футболе

Вместе с "горожанами" Давид 4 раза становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии (дважды), Суперкубок Англии (трижды) и 5 раз становился обладателем Кубка лиги. Своей игрой заслужил признание от Манчестер Сити – у стадиона "Этихад" была установлена статуя в его честь. В составе сборной Испании Сильва сыграл 125 матчей и забил 35 голов. Вместе с "Фурией роха" вингер становился чемпионом мира (2010) и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).