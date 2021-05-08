Зінченко обійшов Мессі та Роналду у рейтингу перемог за клуб

Олександр Зінченко проводить у складі Манчестер Сіті один з найкращих своїх сезонів. Лівому захиснику "містян" вдалось випередити зірок футболу у цікавому клубному рейтингу за кількістю перемог.

Кращий за зірок футболу

Олександр Зінченко впевнено крокує з Манчестер Сіті до трофея в АПЛ та перемоги у Лізі чемпіонів. Лідеру збірної України вдалось зробити солідний внесок в успішний сезон команди та увійти у трійку унікального клубного рейтингу.

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Український футболіст замкнув трійку гравців із найбільшим відсотком перемог на клубному рівні. Українець поступився лише захиснику Барселони Рональду Араухо та своєму одноклубнику Філу Фодену. Статистичний портал підрахував, що МанСіті здобуло 48 перемог у 58 матчах із Олександром. Такий показник склав 82,8%.

Топ-3 найкращих футболістів

Рональд Араухо – 26 матчів, 22 перемоги (84,6%) Філ Фоден – 66 поєдинків, 55 звитяг (83,3%) Олександр Зінченко – 58 ігор, 48 перемог (82,8%)

Такі зірки футболу, як капітан Барселони Ліонель Мессі (74,1%) та форвард Ювентуса Кріштіану Роналду (71,3%) посіли далекі 18 та 35 позиції відповідно. Такий рейтинг складати з урахуванням поєдинків за період з 2000 року.