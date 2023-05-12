Гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко отримав травму литкового м'яза під час матчу 35-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:0). Українець не зміг продовжити поєдинок, тому Мікель Артета замінив його на 61-й хвилині.
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Головний біль для майбутнього тренера збірної
За повідомленням ВЗБІРНА, захисник "канонірів" через травму не зможе зіграти у складі збірної України у найближчих матчах. Зінченко пропустить червневий збір та відновиться лише до початку нового сезону.
Таким чином, один з лідерів "синьо-жовтих" не зіграє товариський матч проти Німеччини (12 червня) та два поєдинки кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).
Нагадаємо, що досі невідомо, хто стане головним тренером національної команди. Президент УАФ Андрій Павелко анонсував призначення перед поєдинком з Німеччиною. За його словами, вболівальники будуть задоволені новим наставником.
Збірна України у 2023 році
- Нагадаємо, національна команда України у березні зіграла на "Вемблі" перший матч відбору проти Англії.
- "Синьо-жовті" під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера Руслана Ротаня поступилися з рахунком 0:2.
- Капітан збірної України Олександр Зінченко відіграв на "Вемблі" весь ігровий час. Загалом на рахунку універсального футболіста 53 матчі у синьо-жовтій футболці та 8 забитих м'ячів.
- Після одного зіграного матчу відбору ЧЄ-2024 збірна України займає передостанню четверту сходинку в групі С. Лідирують у квінтеті збірні Англії (6 очок у 2 матчах) та Італії (3 бали у 2 матчах).