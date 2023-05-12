Гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко отримав травму литкового м'яза під час матчу 35-го туру АПЛ проти Ньюкасла (2:0). Українець не зміг продовжити поєдинок, тому Мікель Артета замінив його на 61-й хвилині.

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Головний біль для майбутнього тренера збірної

За повідомленням ВЗБІРНА, захисник "канонірів" через травму не зможе зіграти у складі збірної України у найближчих матчах. Зінченко пропустить червневий збір та відновиться лише до початку нового сезону.

Таким чином, один з лідерів "синьо-жовтих" не зіграє товариський матч проти Німеччини (12 червня) та два поєдинки кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Нагадаємо, що досі невідомо, хто стане головним тренером національної команди. Президент УАФ Андрій Павелко анонсував призначення перед поєдинком з Німеччиною. За його словами, вболівальники будуть задоволені новим наставником.

Збірна України у 2023 році