Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко получил травму икроножной мышцы во время матча 35-го тура АПЛ против Ньюкасла (2:0). Украинец не смог продолжить поединок, потому Микель Артета заменил его на 61-й минуте.

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Головная боль для будущего тренера сборной

По сообщению ВЗБІРНА, защитник "канониров" из-за травмы не сможет сыграть в составе сборной Украины в ближайших матчах. Зинченко пропустит июньский сбор и возобновится только до начала нового сезона.

Таким образом, один из лидеров "сине-желтых" не сыграет товарищеский матч против Германии (12 июня) и два поединка квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Напомним, что пока неизвестно, кто станет главным тренером национальной команды. Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал назначение перед поединком с Германией. По его словам, болельщики будут довольны новым наставником.

Сборная Украины в 2023 году