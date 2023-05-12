Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко получил травму икроножной мышцы во время матча 35-го тура АПЛ против Ньюкасла (2:0). Украинец не смог продолжить поединок, потому Микель Артета заменил его на 61-й минуте.
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Головная боль для будущего тренера сборной
По сообщению ВЗБІРНА, защитник "канониров" из-за травмы не сможет сыграть в составе сборной Украины в ближайших матчах. Зинченко пропустит июньский сбор и возобновится только до начала нового сезона.
Таким образом, один из лидеров "сине-желтых" не сыграет товарищеский матч против Германии (12 июня) и два поединка квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).
Напомним, что пока неизвестно, кто станет главным тренером национальной команды. Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал назначение перед поединком с Германией. По его словам, болельщики будут довольны новым наставником.
Сборная Украины в 2023 году
- Напомним, национальная команда Украины в марте сыграла на "Уэмбли" первый матч отбора против Англии.
- "Сине-желтые" под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня уступили со счетом 0:2.
- Капитан сборной Украины Александр Зинченко отыграл на "Уэмбли" все игровое время. В общей сложности на счету универсального футболиста 53 матча в сине-желтой футболке и 8 забитых мячей.
- После одного сыгранного матча отбора ЧЕ-2024 сборная Украины занимает предпоследнюю четвертую строчку в группе С. Лидируют в квинтете сборные Англии (6 очков в 2 матчах) и Италии (3 балла в 2 матчах).