У червні збірна Україна проведе три матчі: товариський з Німеччиною та два поєдинки відбору Євро-2024. Діями "синьо-жовтих" у цих зустрічах буде керувати новий тренерський штаб. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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На матч з Німеччиною з новим тренером

Саме благодійний матч проти "Бундестім" стане дебютним для нового тренера збірної. Напередодні червневого збору і буде представлено нового керманича.

"Хочу запевнити: у збірної буде новий тренер на контрольний матч з Німеччиною та на ігри відбору Євро-2024 у червні. З ним є домовленість, і в умовлений час ми про це оголосимо.

Я впевнений, що вболівальники будуть задоволені, бо ми обираємо тренера не на окремі матчі, а маємо стратегію розвитку. І на презентації ми зможемо разом з новим наставником розповісти про нашу стратегію", – розповів Павелко.

Зазначимо, що матч проти Німеччини відбудеться 12 червня, а 16 та 19 числа на українців очікують ігри кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти відповідно.