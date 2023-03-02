Неперевершений у просуванні атаки: Зінченко – лідер Арсенала за декількома важливими показниками

Український захисник Арсенала домінує у команді за декількома важливими показниками. Зінченко демонструє футбольним фанатам, що він справжній лідер "канонірів".

Український універсальний гравець робить величезний внесок у здобутки Лондонського Арсенала. Корисні дії Зінченка підтверджує статистика.

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Архітектор Арсенала

Не дивлячись на те, що Олександр Зінченко закриває лівий фланг захисту в Арсеналі, це не забороняє йому сміливо просувати атаки своєї команди. Українець часто задіяний у центрі поля, або на флангах атаки, що дозволяє йому креативно просувати наступальні дії своєї команди на ворота суперника.

Олександр лідирує в Арсеналі за кількістю дотиків до м'яча у середньому за матч (91,3), кількістю точних передач (62,8), точних передач на чужій половині поля (37,4) та передач на чужій третині поля (21,7), а також займає 3-тє місце за відсотком точних передач (87,4%).

Статистика Олександра Зінченка / SkySports

Останні три виступи українця