Неперевершений у просуванні атаки: Зінченко – лідер Арсенала за декількома важливими показниками
Джерело:SkySports
Український захисник Арсенала домінує у команді за декількома важливими показниками. Зінченко демонструє футбольним фанатам, що він справжній лідер "канонірів".
Український універсальний гравець робить величезний внесок у здобутки Лондонського Арсенала. Корисні дії Зінченка підтверджує статистика.
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Архітектор Арсенала
Не дивлячись на те, що Олександр Зінченко закриває лівий фланг захисту в Арсеналі, це не забороняє йому сміливо просувати атаки своєї команди. Українець часто задіяний у центрі поля, або на флангах атаки, що дозволяє йому креативно просувати наступальні дії своєї команди на ворота суперника.
Олександр лідирує в Арсеналі за кількістю дотиків до м'яча у середньому за матч (91,3), кількістю точних передач (62,8), точних передач на чужій половині поля (37,4) та передач на чужій третині поля (21,7), а також займає 3-тє місце за відсотком точних передач (87,4%).
Статистика Олександра Зінченка / SkySports
Останні три виступи українця
- У рамках 24-го туру АПЛ Олександр Зінченко зумів забити свій дебютний гол за Арсенал, що допомогло "канонірам" зробити надважливий камбек у матчі з Астон Віллою.
- У наступному поєдинку АПЛ Арсенал зустрівся з Лестером. Тоді українець вийшов на поле в ролі капітана столичного колектива, а "каноніри" здобули чергову перемогу.
- У крайньому поєдинку, в якому Арсенал протистояв Евертону, Зінченко відзначився прекрасним асистом. Також українець отримав одну з найвищих оцінок за матч, а також хвилю компліментів зі сторони фанатів та головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.
- До того ж Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала за підсумками лютого.