Лондонський Арсенал зустрінеться з Лестером у рамках 25-го туру АПЛ. Матч відбудеться на домашньому стадіоні "лисиць" 25-го лютого о 17:00, пише 24 канал.

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Визнаний всіма лідер

Український футболіст перебрав капітанську пов'язку в 24-річного норвежця Мартіна Едегора, який цілу першу половину сезону виводив "канонірів" в якості лідера команди. Хоча, це ,напевне, варто сприймати як символічний жест Арсенала в честь відзнаки річниці війни Росії проти України.

Цікаво, що ця капітанська пов'язка не дебютна у кар'єрі Олександра Зінченка на клубному рівні. Раніше українець виводив на поле гравців Манчестер Сіті на кубковий поєдинок в Англії. Тоді це був жест від манкуніанців щодо солідарністі з народом України. Проте універсальний гравець неодноразово виводив на поле національну збірну "синьо-жовтих"