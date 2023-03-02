Українське протистояння Олександра Зінченка та Віталія Миколенка вдалось на славу. Обидва українці з'явились на полі з перших секунд та показали хорошу гру.
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Був одним із найкращих на полі
На 40-й хвилині Зінченко взяв безпосередню участь у гольовій атаці Арсенала. Олександр своєю передачею розрізав увесь захист Евертона та вивів на ворота Сака. Букайо легко переграв Пікфорда.
Зінченко зробив свій другий асист у футболці лондонського клубу у поточному сезоні АПЛ. Також у його активі один гол у 22-х поєдинках.
Цей м'яч Сака надихнув Арсенал на ще три голи у ворота Евертона. До перерви Мартінеллі подвоїв перевагу господарів, а у другому таймі Едегор та все той же Мартінеллі довели рахунок до 4:0 на користь "канонірів".
Статистичний портал WhoScored оцінив гру футболістів у цьому поєдинку. Зінченко, який відіграв 82 хвилини, став одним із найкращих на полі та у складі Арсенала. За свою гру Олександр отримав 8.1.
Миколенко отримав за гру 6.1.
Арсенал – Евертон: оцінки гравців за гру / Скриншот із WhoScored
- Арсенал зміцнив своє лідерство в АПЛ до 5 балів над МанСіті, який йде другим.
- Евертон продовжує перебувати у зоні вильоту – 18-те місце серед 20 клубів.