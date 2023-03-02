Українське протистояння Олександра Зінченка та Віталія Миколенка вдалось на славу. Обидва українці з'явились на полі з перших секунд та показали хорошу гру.

Варто побачити Розрізав увесь захист: філігранна гольова передача Зінченка у матчі Арсенала – відео

Був одним із найкращих на полі

На 40-й хвилині Зінченко взяв безпосередню участь у гольовій атаці Арсенала. Олександр своєю передачею розрізав увесь захист Евертона та вивів на ворота Сака. Букайо легко переграв Пікфорда.

Зінченко зробив свій другий асист у футболці лондонського клубу у поточному сезоні АПЛ. Також у його активі один гол у 22-х поєдинках.

Цей м'яч Сака надихнув Арсенал на ще три голи у ворота Евертона. До перерви Мартінеллі подвоїв перевагу господарів, а у другому таймі Едегор та все той же Мартінеллі довели рахунок до 4:0 на користь "канонірів".

Статистичний портал WhoScored оцінив гру футболістів у цьому поєдинку. Зінченко, який відіграв 82 хвилини, став одним із найкращих на полі та у складі Арсенала. За свою гру Олександр отримав 8.1.

Цікаво! Найкращим футболістом матчу став Габріел Мартінеллі, який оформив дубль – 8.5.

Миколенко отримав за гру 6.1.



Арсенал – Евертон: оцінки гравців за гру / Скриншот із WhoScored