Олександр Зінченко безпосередньо долучився одразу до трьох із чотирьох голів Арсенала. У першому взятті воріт лівий захисник збірної України оформив асист на Букайо Сака. Олександр класно побачив забігання партнера по команді та розрізною передачею вивів його на ворота.

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Зінченко брав участь у ще двох гольових атаках "канонірів", але вже не асистував. Саме ця передача та гол Сака надихнув підопічних Артети на розгром. М'яч ще тричі влітав у сітку воріт Евертона. У підсумку – 4:0, впевнена перемога Арсенала над "ірисками".

Олександр зробив свою другу гольову передачу в АПЛ у футболці лондонського клубу у 22-х зіграних матчах. Також у його активі один гол.

У грі проти Евертона Зінченко, який відіграв 82 хвилини, став одним із найкращих на полі та отримав високу оцінку від статистичного порталу WhoScored.

Артета: Дозволяє нам бути більш непередбачуваними

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після переможного матчу прокоментував гру українця. Іспанський фахівець вкотре наголосив, чому вони оформили трансфер Зінченка із Манчестер Сіті.

Ось чому ми його запросили – він привносить щось нове в команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними,

– сказав Артета.

Нагадаємо, що Зінченко перебрався в Арсенал у липні 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. За нову команду вже відіграв 22 офіційні матчі.

Фанати лондонського клубу вже називають українця "капітаном без пов'язки". Уболівальники приємно вражені простотою лівого захисника та його відкритістю. Футболісти Арсенала теж відзначають лідерські якості та менталітет переможця в Олександра.