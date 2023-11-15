Продовжує колекціонувати відзнаки: Зінченко потрапив у команду тижня від FourFourTwo

Олександр Зінченко вже разом зі збірною України готується до важливого матчу відбору на Євро-2024 проти Італії. Пори це лівий захисник лондонського Арсенала продовжує збирати нагороди на клубному рівні.

26-річний футболіст відзначився дебютним голом за Арсенал у 16-ти зіграних поєдинках сезону-2023/2024. Сталось це у домашньому матчі проти Бернлі. Олександр у стилі карате красиво пробив по воротах суперника та встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:1 на користь "канонірів".

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Чергова відзнак у Європі

Зінченко відіграв увесь матч та отримав хороші оцінки від статистичних порталів. Також українця включили у різноманітні символічні збірну тижня в АПЛ. Виключенням не став портал FourFourTwo.

Лівий захисник лондонського клубу розмістився в одній команді із такими зірковими обличчями АПЛ, як Ердінг Голанд, Мохаммед Салах, Родрі та іншими.



Символічна збірна туру АПЛ / Скриншот із сайту FourFourTwo

Нагадаємо, що у березні це з видання назвало Зінченка найкращим лівим захисником світу. Тоді Олександр випередив у цьому рейтингу Люка Шоу та Тео Ернандеса, які відповідно посіли 2-ге та 3-тє місця.

Відзначимо, що Зінченко потрохи повертає собі місце у старті Арсенала після того, як провів декілька не дуже впевнених поєдинків. Хоча після переходу у лондонський клуб, яке відбулось у липні 2022-го, Зіна став ментальним лідером команди, як на футбольному полі, так і за його межами. Саме українець мотивував партнерів по команді у періоди поразок або пропущених голів під час матчу.

До слова, контракт Олександра з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026 року. Від моменту переходу Зінченко провів у футболці Арсенала вже 49 матчів, у яких забив 2 голи та віддав стільки ж результативних асистів.