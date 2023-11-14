Арсенал переміг Бернлі з рахунком 3:1, хоча із 83-ї хвилини грав у меншості після вилучення Фабіу Вієйра. Після чого футболісти "канонірів" роз'їхались по збірних. Олександр Зінченко приїхав до збірної України, якій допоможе у важливій грі відбору на Євро-2024 проти Італії.

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Зінченко: Поки що я маю намір зосередитися на кар'єрі гравця

Попри це кожен футболіст задумується над тим, чим буде займатись після закінчення професійної кар'єри гравця. Виключенням не є лівий український захисник лондонського клубу. Зінченко розповів, чи планує залишатись у футболі після того, як повісить бутси на цвях.

Я хотів би залишитись у футболі. Не знаю, на позиції тренера чи ще на якійсь посаді. Є ідеї та мрії в голові, але поки що я маю намір зосередитися на кар'єрі гравця. Час покаже, проте з великою ймовірністю я залишуся у футболі,

– зізнався Зінченко.

Олександру лише 26 років, тому часу в українця ще дуже багато, аби добре обдумати свої плани. У Зінченко є чинний контракт із Арсеналом, куди він перейшов влітку 2022-го, підписав угоду до кінця червня 2026-го року.

Наразі кар'єра Сашка у лондонському клубі дещо пішла на спад, але потрохи українець починає повертати собі місце у старті Арсенала. А гол у ворота Бернлі ще більше пришвидшить це.

У поточному сезоні-2023/2024 Зінченко провів у футболці "канонірів" 16 матчів, у яких забив свій перший гол на "Емірейтс".

Вже 20 листопада на Олександра та усю головну команду України чекатиме найважливіший матч осені 2023-го. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти Італії у відборі на Євро-2024. Українця потрібно перемагати "скуадро адзурру" та брати у неї реванш за поразку 2:1 у першій лобовій зустрічі на "Сан-Сіро".

У тій зустрічі Зінченко вийшов у старті "синьо-жовтих" та провів на полі 75 хвилин. Замість нього у гру вступив новий капітан київського Динамо Віталій Буяльський.