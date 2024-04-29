Під час матчу українець перехопив флангову передачу, але невдало приземлився на ліву ногу після контакту з нападником Ліверпуля Дарвіном Нуньєсом. Нога українського захисника вивернулась у неприродну сторону.

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Два варіанти травми Миколенка

Лікарі Евертона вважають, що українському гравцю потрібна операція. Якщо це підтвердиться, то Миколенко точно не зможе допомогти Україні на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Однак є думка, що можна обійтися й без хірургічного втручання. У такому разі, відновлення захисника займе близько 6 тижнів і він встигне повернутись на Євро.

У вівторок, 30 квітня, Віталій Миколенко поїде в Лондон на консультацію зі ще одним спеціалістом і після цього вже буде остаточна інформація про серйозність травми.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Віталій Миколенко провів за Евертон 34 матчі, у яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, що Евертон був під загрозою вильоту з АПЛ, однак за результатами матчу з Брентфордом достроково зберіг собі місце в чемпіонаті Англії.

Матчі групового раунду збірної України на Євро-2024