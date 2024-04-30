На прошлой неделе из Англии поступили неутешительные новости для сборной Украины. В матче между Эвертоном и Ливерпулем тяжелую травму получил Виталий Миколенко.

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Миколенко обойдется без операции

Левый защитник разорвал связку голеностопа, из-за чего его участие на Евро-2024 было под вопросом. Впрочем сам Виталий выступил с обращением к фанатам на своей странице в инстаграм.

Во-первых, хочу всех поблагодарить за слова поддержки. Я все читаю и вижу. Мне не нужна операция. Теперь моя цель – восстановиться как можно скорее. Надеюсь, увидимся на Евро. Болельщики Эвертона, вы были невероятны в этом сезоне, особенно в дерби. Поэтому я встал после травмы и играл, сколько мог. До встречи в следующем сезоне,

– написал Миколенко.

Таким образом 24-летний футболист уже не выйдет на поле в этом сезоне АПЛ. Впрочем, Эвертон уже решил вопрос выживания, ведь за три тура до финиша занимает 15 место и опережает зону вылета на 10 очков. На счету Виталия в этом сезоне два гола в 34-х матчах за "ирисок".

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Предварительно ожидается, что Миколенко сможет вернуться из лазарета через полтора месяца. Сборная Украины свой первый матч на Евро-2024 проведет 17 июня против Румынии. Также соперниками подопечных Реброва по группе станут Словакия и Бельгия.