Команда Сергія Реброва зуміла подолати кваліфікаційний раунд плей-оф та здобути путівку на Євро-2024. Під час фінального турніру "синьо-жовті" базуватимуться в містечку Вісбаден.

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План підготовки збірної України

Вісбаден – столиця федеральної землі Гессен. Його населення становить 286 тисяч мешканців. Це місто є одним з найстаріших курортів Європи. У ньому знаходяться 26 гарячих та декілька холодних термальних джерел.

"Синьо-жовті" під час Євро будуть мешкати у Вісбадені, а тренуватимуться на місцевому стадіоні. Місто має зручне розташування. Найбільша відстань від нього до Мюнхена, де підопічні Реброва зіграють стартовий поєдинок проти Румунії – 400 кілометрів. На цей важливий матч наша команда планує прибути за два дні до гри.

Відстань від Вісбадена до Дюссельдорфа та Штутгарта однакова – 200 кілометрів. Тож на поєдинки проти Словаччини та Бельгії українці планують діставатися автобусом.

Під час Євро-2024 українці базуватимуться поблизу Франкфурта / фото УАФ

Команда Сергія Реброва розпочне підготовку до ЧЄ-2024 30 травня у німецькому Нюрнберзі, де 3 червня зіграє проти господарів чемпіонату. Наступного дня "синьо-жовті" вирушать до Польщі. На 7 червня запланований поєдинок з місцевою збірною.

Завершальним матчем в рамках підготовки стане зустріч зі збірною Молдови, яка відбудеться 11 червня в Кишиневі. А вже наступного дня, 12 червня, наша команда прибуде до Вісбадена.

Раніше ми повідомляли, що збірна України покращила позиції в рейтингу ФІФА. Завдяки перемогам у березневих матчах команда Реброва випередила Південну Корею та Австралію.