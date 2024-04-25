В Жироні відповіли, чи зіграє лідер збірної України наступні матчі чемпіонату Іспанії

У суботу, 27 квітня, відбудеться поєдинок 33-го туру Ла Ліги між Лас-Пальмасом і Жироною. Матч відбудеться о 15:00 по київському часу.

Віктор Циганков пропустив останні два матчі Жирони через ушкодження литкового м'яза. Наразі стало відомо, чи зіграє українець на "Естадіо Гран Канарія" 27 квітня.

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Чи допоможе Циганков Жироні у найближчому матчі

Головний тренер "каталонців" Мічел Санчес відповів, що Циганков у нормі та готується взяти участь у поєдинку з Лас-Пальмас. Чи вийде українець в основі – поки невідомо, однак він вже тренується в загальній групі.

У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону в Ла Лізі 24 поєдинки, у яких забив 6 м'ячів та віддав 4 гольові передачі.

Наразі Жирона посідає третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда набрала 68 балів.

Нагадаємо, що "каталонці" вперше в історії гарантували собі місце в єврокубках. Математично, команда вже не має шансів опуститись нижче 6 місця. Навіть, якщо програє всі наступні поєдинки.